Je te regarde, on se dessine – Le Lieu Unique – Lieu Unique (le) Nantes, 21 mai 2025 16:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-21 16:00 – 18:00

Gratuit : non Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Atelier destiné aux amateurs en collaboration avec Eve Jégou, autrice, illustratrice. Venez explorer votre créativité, accepter l’imprévu, relâcher le poignet, aiguiser votre crayon et votre regard au cours de cet atelier de modèle vivant·e tout habillé·e. Grâce à des jeux de dessin qui favorisent un coup de crayon spontané et à des temps de pose au rythme d’une playlist endiablée, créez des portraits uniques, faites vous-même l’expérience de poser et (re)prenez goût au croquis sur le vif. Vous repartirez avec une furieuse envie de crayonner au quotidien !

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/