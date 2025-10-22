Je ux brunch La Lucerne-d’Outremer

Je ux brunch La Lucerne-d’Outremer mercredi 22 octobre 2025.

Je ux brunch

26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22 12:30:00

Date(s) :

2025-10-22

Je ux brunch autour du billig (crêpière traditionnelle professionnelle).

Après avoir pendant 2 heures découvert des jeux d’ici et d’ailleurs une pause gourmande s’impose Odile vous régalera de réalisations cuites sur le billig.

Au choix une de ses spécialités le croque galette ou une omelette.

Et ensuite crêpes à volonté avec par exemple le fameux caramel au beurre salé. .

26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 74 90 14 57 gourmandisesludiques@gmail.com

English : Je ux brunch

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Je ux brunch La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Granville Terre et Mer