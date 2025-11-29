Je ux pâtisse charlottes en verrine au caramel La Lucerne-d’Outremer
26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer Manche
Début : 2025-11-29 14:30:00
fin : 2025-11-29 17:30:00
2025-11-29
Jeu ux pâtisse charlottes en verrine au caramel.
Vous découvrirez
– la réalisation des biscuits à la cuillère maison,
– la concoction du caramel beurre salé,
– l’élaboration de charlottes en verrine. .
26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 74 90 14 57 gourmandisesludiques@gmail.com
