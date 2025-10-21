Je ux pâtisse Spécial bonbons et boules d’énergie La Lucerne-d’Outremer

Je ux pâtisse Spécial bonbons et boules d’énergie La Lucerne-d’Outremer mardi 21 octobre 2025.

Je ux pâtisse Spécial bonbons et boules d’énergie

26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-21 17:30:00

Date(s) :

2025-10-21

Je ux pâtisse mes bonbons

Au programme la fabrication de bonbons gélifiés maison (style Haribo) et les boules d’énergie d’automne aux pommes .

26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 74 90 14 57 gourmandisesludiques@gmail.com

English : Je ux pâtisse Spécial bonbons et boules d’énergie

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Je ux pâtisse Spécial bonbons et boules d’énergie La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Granville Terre et Mer