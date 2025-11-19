Je ux pâtisse Spécial crêpes, caramel et pommes La Lucerne-d’Outremer

Je ux pâtisse Spécial crêpes, caramel et pommes

26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer Manche

Début : 2025-11-19 14:30:00

fin : 2025-11-19 17:30:00

2025-11-19

Jeu ux pâtisse spécial crêpes, caramel et pommes.

Vous découvrirez

La réalisation des pâtons et pâtes à crêpes version pro,

La concoction du caramel beurre salé,

La cuisson sur billig des crêpes,

La présentation et dégustation version tarte tatin et samoussas pommes caramel à s’en lécher les doigts. .

+33 6 74 90 14 57 gourmandisesludiques@gmail.com

Je ux pâtisse Spécial crêpes, caramel et pommes

