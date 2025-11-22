Je ux pâtisse spécial tartelettes aux pommes La Lucerne-d’Outremer
Je ux pâtisse spécial tartelettes aux pommes
26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer Manche
Début : 2025-11-22 14:30:00
fin : 2025-11-22 17:30:00
2025-11-22
Vous découvrirez les principes de réalisation de la pâte sucrée et la mise en forme des pommes pour réaliser de jolies tartelettes aux pommes à présenter dans la vitrine des pâtissiers et également la confection de la traditionnelle tarte normande. .
26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 74 90 14 57 gourmandisesludiques@gmail.com
