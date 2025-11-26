Je ux pâtisse spécial tartelettes aux pommes La Lucerne-d’Outremer

Je ux pâtisse spécial tartelettes aux pommes

Vous découvrirez les principes de réalisation de la pâte sucrée et la mise en forme des pommes pour réaliser de jolies tartelettes aux pommes à présenter dans la vitrine des pâtissiers et également la confection de la traditionnelle tarte normande. .

