Je verrai toujours vos visages Châteauroux

Je verrai toujours vos visages

Réalisé par Jeanne Herry [2023, 1h54]. Projection proposée dans le cadre des journées nationale des prisons, en présence de Laura Mouret, conseillère pénitentiaire.

Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d’infraction de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel. Nassim, Issa, et Thomas, condamnés pour vols avec violence, Grégoire, Nawelle et Sabine, victimes de homejacking, de braquages et de vol à l’arraché, mais aussi Chloé, victime de viols incestueux, s’engagent tous dans des mesures de Justice Restaurative. Sur leur parcours, il y a de la colère et de l’espoir, des silences et des mots, des alliances et des déchirements, des prises de conscience et de la conﬁance retrouvée… Et au bout du chemin, parfois, la réparation…

