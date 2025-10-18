Je veux faire de la danse de boxe spectacle jeune public Tiers Lieu d’Azun Aucun

« À son âge Camille doit choisir une activité. Tout le monde pense qu’elle doit faire de la danse puisqu’elle est une fille. Mais Camille veut faire de la boxe, de la danse de boxe. La danse de boxe c’est pas pour les filles, c’est pas pour les garçons, c’est pour les danseur.euse.s de boxe. Va-t-elle gagner le match ?

Un match en 4 round où 2 comédiennes sportives mais pas trop conduisent Camille à la victoire. »

À partir de 4 ans. Boissons locales sur place. .

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org

English :

« At her age, Camille has to choose an activity. Everyone thinks she has to dance because she’s a girl. But Camille wants to do boxing, boxing dance. Boxing dance isn’t for girls, it’s not for boys, it’s for boxing dancers. Will she win the match?

A 4 round match in which 2 athletic but not too athletic actresses lead Camille to victory. »

German :

« In ihrem Alter muss sich Camille für eine Aktivität entscheiden. Alle denken, dass sie tanzen muss, weil sie ein Mädchen ist. Aber Camille will Boxen, Boxtanz. Boxtanz ist nicht für Mädchen, nicht für Jungen, sondern für Boxtänzer. Wird sie den Kampf gewinnen?

Ein Match in vier Runden, bei dem zwei sportliche, aber nicht zu sportliche Schauspielerinnen Camille zum Sieg führen. »

Italiano :

« Alla sua età, Camille deve scegliere un’attività. Tutti pensano che debba fare danza perché è una ragazza. Ma Camille vuole fare pugilato, danza pugilistica. La danza pugilistica non è per le ragazze, non è per i ragazzi, è per i ballerini di boxe. Vincerà l’incontro?

Un incontro di 4 round in cui due attrici sportive ma non troppo portano Camille alla vittoria »

Espanol :

« A su edad, Camille tiene que elegir una actividad. Todo el mundo piensa que debe hacer danza porque es una chica. Pero Camille quiere hacer boxeo, baile de boxeo. El boxeo danza no es para chicas, no es para chicos, es para bailarines de boxeo. ¿Ganará el combate?

Un combate a 4 asaltos en el que 2 actrices deportistas, pero no demasiado, llevan a Camille a la victoria »

