Je veux pas grandir Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Lundi 15 décembre 2025 à partir de 10h et à partir de 14h30. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Comédie pour enfants de 4 à 10 ans

Un voyage onirique, visuel et interactif au gré de lectures d’enfant.Enfants

Fermez les yeux , vous voilà repartis en enfance…

Je veux pas grandir ! Je veux continuer de rêver ! .

C’est ce que ne cesse de répéter Léa depuis que sa boîte à jouets a mystérieusement disparu.

Vraiment ? , lui répond l’intrépide et fidèle Minette.

Les voilà parties pour le pays des 1001 histoires où de folles aventures les attendent.



Un spectacle qui mélange théâtre d’ombres, contes et marionnettes. .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Comedy for children aged 4 to 10

A dreamlike, visual and interactive journey through children?s readings.

German :

Komödie für Kinder von 4 bis 10 Jahren

Eine traumhafte, visuelle und interaktive Reise durch die Lektüre von Kindern.

Italiano :

Commedia per bambini dai 4 ai 10 anni

Un viaggio onirico, visivo e interattivo attraverso le letture per bambini.

Espanol :

Comedia para niños de 4 a 10 años

Un viaje onírico, visual e interactivo a través de lecturas infantiles.

