Je veux pas grandir Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement
Je veux pas grandir
Lundi 15 décembre 2025 à partir de 10h et à partir de 14h30. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 9 – 9 – EUR
Comédie pour enfants de 4 à 10 ans
Un voyage onirique, visuel et interactif au gré de lectures d’enfant.Enfants
Fermez les yeux , vous voilà repartis en enfance…
Je veux pas grandir ! Je veux continuer de rêver ! .
C’est ce que ne cesse de répéter Léa depuis que sa boîte à jouets a mystérieusement disparu.
Vraiment ? , lui répond l’intrépide et fidèle Minette.
Les voilà parties pour le pays des 1001 histoires où de folles aventures les attendent.
Un spectacle qui mélange théâtre d’ombres, contes et marionnettes. .
Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr
English :
Comedy for children aged 4 to 10
A dreamlike, visual and interactive journey through children?s readings.
German :
Komödie für Kinder von 4 bis 10 Jahren
Eine traumhafte, visuelle und interaktive Reise durch die Lektüre von Kindern.
Italiano :
Commedia per bambini dai 4 ai 10 anni
Un viaggio onirico, visivo e interattivo attraverso le letture per bambini.
Espanol :
Comedia para niños de 4 a 10 años
Un viaje onírico, visual e interactivo a través de lecturas infantiles.
