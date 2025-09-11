Je vis avec Freddie Mercury Compiègne

Je vis avec Freddie Mercury Compiègne jeudi 11 septembre 2025.

Je vis avec Freddie Mercury

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 20 – 20 –

20

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11 20:00:00

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-11

Auteur Thierry Margot

Genre Seul en scène musical

Spectacle à partir de 7 ans

Le seul en scène musical. Pour revivre Wembley dans la tête de Jean-François.

Jean-François a un don il est le sosie de Freddie Mercury… en tout cas c’est ce qu’il pense…

De son enfance difficile à sa vie d’adulte compliquée, Jean-François ne cache rien. Drôle, souvent musical et parfois émouvant, ce personnage simple va vous balader dans les recoins de son imagination transformant le moindre souvenir en chanson de Queen.

Chaque année est un album, chaque mois une chanson, chaque semaine un refrain, chaque jour un don de Queen !

Si Dieu sauve la reine, Queen sauve Jean-François !

De l’humour, de l’émotion, du chant, du piano, des lumières exceptionnelles, une écriture juste et touchante, un jeu de comédien au sommet de son art, tout est présent dans ce spectacle pour vivre un moment inoubliable. 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Je vis avec Freddie Mercury Compiègne a été mis à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme