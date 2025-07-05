Je vis avec Freddie Mercury Drusenheim

Je vis avec Freddie Mercury

2 Rue du Stade 67410 Drusenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 21:20:00

2026-03-13

« Un show magistral, entre théâtre et musique » VAUCLUSE MATIN

Pour revivre Wembley dans la tête de Jean-François !

Jean-François a un don il est le sosie de Freddie Mercury… En tout cas, c’est ce qu’il pense. De son enfance difficile à sa vie d’adulte compliquée, Jean-François ne nous cache rien…

Drôle, souvent musical et parfois émouvant, ce personnage simple vous entraîne dans les recoins de son imagination, transformant le moindre souvenir en chanson de Queen.

Chaque année est un album, chaque mois est une chanson, chaque semaine un refrain et chaque jour un don de Queen !

Si Dieu sauve la reine, Queen sauve Jean-François !

Age À partir de 8 ans .

2 Rue du Stade 67410 Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr

