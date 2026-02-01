Je voudrais que tu sois là quand…. Langeac

Je voudrais que tu sois là quand….

centre culturel Langeac Haute-Loire

Début : 2026-02-26 19:30:00

fin : 2026-02-26

2026-02-26

L’Instant Éthique 43 propose du théâtre, documentaire et échange citoyen avec la pièce Je voudrais que tu sois là quand…. sur le thème de la fin de vie.

centre culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 86 75 97 contact@ethique-43.fr

L’Instant Éthique 43 offers theater, documentary and civic exchange with the play Je voudrais que tu sois là quand…. on the theme of the end of life.

