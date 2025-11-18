Je voudrais que tu sois là quand … théâtre documentaire Espace Culturel du Monteil Monistrol-sur-Loire

Je voudrais que tu sois là quand … théâtre documentaire

Instance Éthique 43 vous propose une création originale de la compagnie de théâtre professionnelle LATITUDS JE VOUDRAIS QUE TU SOIS LÀ QUAND… ,

suivie d’un échange.

English :

Instance Éthique 43 presents an original creation by the professional theater company LATITUDS: JE VOUDRAIS QUE TU SOIS LÀ QUAND?

followed by a discussion.

German :

Instance Éthique 43 schlägt Ihnen eine Originalkreation der professionellen Theatergruppe LATITUDS vor: JE VOUDRAIS QUE TU SOIS LÀ QUAND? ,

mit anschließender Diskussion.

Italiano :

Instance Éthique 43 presenta una creazione originale della compagnia teatrale professionale LATITUDS: JE VOUDRAIS QUE TU SOIS LÀ QUAND?

seguito da un dibattito.

Espanol :

Instance Éthique 43 presenta una creación original de la compañía de teatro profesional LATITUDS: JE VOUDRAIS QUE TU SOIS LÀ QUAND?

seguida de un debate.

