Je voudrais que tu sois là quand … théâtre documentaire Espace Culturel du Monteil Monistrol-sur-Loire

Je voudrais que tu sois là quand … théâtre documentaire
Espace Culturel du Monteil 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2025-11-18 20:00:00
fin : 2025-11-18
Instance Éthique 43 vous propose une création originale de la compagnie de théâtre professionnelle LATITUDS JE VOUDRAIS QUE TU SOIS LÀ QUAND… ,
suivie d’un échange.
.
Espace Culturel du Monteil 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 86 75 97
English :
Instance Éthique 43 presents an original creation by the professional theater company LATITUDS: JE VOUDRAIS QUE TU SOIS LÀ QUAND?
followed by a discussion.
German :
Instance Éthique 43 schlägt Ihnen eine Originalkreation der professionellen Theatergruppe LATITUDS vor: JE VOUDRAIS QUE TU SOIS LÀ QUAND? ,
mit anschließender Diskussion.
Italiano :
Instance Éthique 43 presenta una creazione originale della compagnia teatrale professionale LATITUDS: JE VOUDRAIS QUE TU SOIS LÀ QUAND?
seguito da un dibattito.
Espanol :
Instance Éthique 43 presenta una creación original de la compañía de teatro profesional LATITUDS: JE VOUDRAIS QUE TU SOIS LÀ QUAND?
seguida de un debate.
