Je Vous Aime Mes Amours Didou Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-28

La Luna Negra situé au Grand Bayonne, vous propose un nouveau spectacle.

Je vous aime, mes amours est un voyage tendre et drôle à travers le temps qui passe, les liens qu’on tisse et ceux qu’on transmet. Didou y parle de l’amour, des parents, des enfants, de la vie qui file trop vite…

C’est une heure quinze de rires, de souvenirs et de vérité — un stand-up qui fait du bien, comme un film qu’on aurait envie de revoir. Avec Xavier Dupont Didou .

