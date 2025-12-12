JE VOUS AIME, MES AMOURS – LA LUNA NEGRA Bayonne

JE VOUS AIME, MES AMOURS Début : 2026-02-26 à 20:30. Tarif : – euros.

Je vous aime, mes amours est un voyage tendre et drôle à travers le temps qui passe, les liens qu’on tisse et ceux qu’on transmet.Didou y parle de l’amour, des parents, des enfants, de la vie qui file trop vite…C’est une heure quinze de rires, de souvenirs et de vérité — un stand-up qui fait du bien, comme un film qu’on aurait envie de revoir.Avec : Xavier Dupont – DidouDurée : 1h15Public : Déconseillé aux moins de 10 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64