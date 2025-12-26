Je vous croyais mort [Séchoir d’Aillac], Le séchoir d’Aillac Carsac-Aillac

Je vous croyais mort [Séchoir d’Aillac]

Patrick Adler se fait un jour interpeller dans un train par une voyageuse qui croit le reconnaître et l’interroge. En constatant que c’est bien lui, elle s’exclame, émue, bouleversée Je vous croyais mort !!! .

Sur cette histoire véridique -, il décide de construire un récit sur la mort ou plutôt l’approche de la mort en faisant le bilan de son existence, en abordant tout sans ambages, avec ironie, autodérision et…beaucoup d’humour, le tout en imitations, comme toujours ! De l’annonce de la retraite au choix du cercueil en passant par la grand-mère suceuse de pastilles Valda, le suicide de Mike Brant, la cryogénie, la traversée de la Manche par Philippe Croizon, Hanouna, France Gall et son Berger…pas allemand, les réseaux sociaux, les grandes voix du répertoire, tout y passe. Vite, trop vite. Parce qu’il faut en profiter, tant qu’on est en vie ! .

English : Je vous croyais mort [Séchoir d’Aillac]

I thought you were dead!

One day, Patrick Adler is approached on a train by a female passenger who thinks she recognizes him and questions him. When she realized it was him, she exclaimed, I thought you were dead!

