Je vous écris avec la chair des mots

Mercredi 25 février 2026 de 18h à 21h.

Du 26/02 au 08/03/2026 du lundi au vendredi de 14h à 17h.

28 février café rencontre à 10h avec M. Serfaty

6 au 8 mars festival corps mémorables 2 Monstre(s). Atelier Rafale 5 rue Pastoret Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Du 25 février au 8 mars, Rafale accueille le photographe et plasticien Mchaël Serfaty avec son exposition Je vous écris avec la chair des mots , un travail sensible sur les violences que vivent et intériorisent les femmes dans notre société patriarcale.

Vernissage le mercredi 25 février à partir de 18h

Hors événements, ouverture de l’exposition en entrée libre lun-ven 14h à 17h ou sur rdv (atelier.rafale@gmail.com).





Des visages et des paysages,

Des mots et des larmes,

Des photographies, des fils, de la peinture,

Des grandes peines et des petites joies,

Et des femmes, avant tout des femmes.

Du verre et du bois,

Des papiers froissés, hachés, perdus,

Et encore des phrases, de la vie blessée.(…)



Dans le secret et le silence de mon cabinet de gynécologie, des femmes ont prononcé ces phrases, dans les larmes et la douleur, dans la honte et l’humiliation. Ou alors très simplement, entre deux silences

.



Bouleversé, je les recueillies et j’en ai fait des images. J’en ai rempli un plein cahier. J’en ai chargé une pleine valise. Pour transmettre pour dire au monde ces peines-là. Pour que la parole de ces femmes ne soit plus tue, plus cachée, plus éteinte.





Je ne trahis pas, je témoigne.

Je ne révèle pas, je m’insurge.

Je ne dévoile pas, je crie.

Michaël Serfaty





Programme:



Mercredi 25 février

18h-21h vernissage, en présence de l’artiste.



Samedi 28 février

10h visite de l’exposition par l’artiste et discussion autour d’un café/thé







Et aussi, du vendredi 6 au dimanche 8 mars



Des ateliers, projections, cabaret…

une programmation de la compagnie

Qu’est-ce que tu as dans le ventre ?

Une réponse aux blessures abordées dans l’exposition à travers l’exploration de la notion de monstre(s) réparer, se faire justice, questionner, renforcer, éduquer, détourner, faire co(rps)llectif, etc. .

Atelier Rafale 5 rue Pastoret Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur atelier.rafale@gmail.com

English :

From February 25 to March 8, Rafale welcomes photographer and visual artist Mchaël Serfaty with his exhibition Je vous écris avec la chair des mots ( I write to you with the flesh of words ), a sensitive work on the violence experienced and internalized by women in our patriarchal society.

