Je vous écris de Benoît Labre Regards croisés sur le monde Hall de l’espace Benoîte Groult Quimperlé

Hall de l’espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Début : 2025-11-10 09:00:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

2025-11-10

Cette expo, sous la forme de lettres témoignages, a été réalisée à partir de rencontres avec es personnes accompagnées par l’association Saint Benoît-Labre à Rennes sans domicile, demandeurs d’asile, femmes seules, victimes de violences…

Les récits de leurs parcours, lourds et intime nous disent comment on peut se faire happer dans la spirale de l’exclusion et nous permettent de comprendre l’axil avant de juger. .

