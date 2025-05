JEA LA BAUME AURIOL, UNE GROTTE FORTIFIÉE AU MOYEN ÂGE – Saint-Maurice-Navacelles, 15 juin 2025 07:00, Saint-Maurice-Navacelles.

Hérault

Début : 2025-06-15

fin : 2025-06-15

2025-06-15

Suivez une visite commentée de la grotte et découvrez l’histoire insolite de ce lieu, de sa redécouverte à sa restauration.

Agnès Bergeret, responsable recherche archéologique (INRAP), vous guidera.

Accès délicat (échelle et terrain glissant). Prévoir une tenue adaptée.

Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie +33 4 99 54 27 03 contact@cirquenavacelles.com

English :

Take a guided tour of the cave and discover the unusual history of this site, from its rediscovery to its restoration.

Agnès Bergeret, head of archaeological research (INRAP), will guide you.

Tricky access (ladder and slippery terrain). Please wear suitable clothing.

German :

Nehmen Sie an einer kommentierten Führung durch die Höhle teil und erfahren Sie mehr über die ungewöhnliche Geschichte dieses Ortes, von seiner Wiederentdeckung bis zu seiner Restaurierung.

Agnès Bergeret, Leiterin der archäologischen Forschung (INRAP), wird Sie führen.

Schwieriger Zugang (Leiter und rutschiger Boden). Angemessene Kleidung vorsehen.

Italiano :

Partecipate a una visita guidata della grotta e scoprite la storia insolita di questo sito, dalla sua riscoperta al suo restauro.

Vi guiderà Agnès Bergeret, responsabile della ricerca archeologica (INRAP).

Accesso difficile (scala e terreno scivoloso). Si prega di indossare un abbigliamento adeguato.

Espanol :

Realice una visita guiada por la cueva y descubra la insólita historia de este yacimiento, desde su redescubrimiento hasta su restauración.

Agnès Bergeret, responsable de investigación arqueológica (INRAP), le guiará.

Acceso difícil (escalera y suelo resbaladizo). Se ruega llevar ropa adecuada.

