Début : 2025-06-15

fin : 2025-06-15

2025-06-15

Paahahaaaa Rencontre préhisto-contemporaine

Un homme préhistorique débarque dans notre monde moderne. Perdu mais curieux, il découvre une tribu d’aujourd’hui. Entre peurs, rires et surenchères absurdes, ce spectacle drôle et touchant questionne la rencontre avec l’autre, la différence… et l’humanité qui nous relie.

« Paahahaaaa » est un homme préhistorique projeté dans notre monde contemporain. Il est seul, perdu. Il découvre un monde nouveau qui s’ouvre à lui, et rencontre une tribu. Ils sont si différents et si ressemblants à la fois, peur et curiosité se côtoient. Là commence un jeu de surenchères absurdes pour se faire valoir à cette potentielle famille. Va t-il réussir? Cette tribu va t-elle faire le pas d’aller vers l’inconnu, la différence, l’autre? Vivront-ils une transe préhisto-contemporaine effrénée, l’adoption d’un cousin très éloigné?…

Tout public, Durée 1h00 .

Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie +33 4 99 54 27 03 contact@cirquenavacelles.com

English :

Paahahaaaa? Prehisto-contemporary encounter

A prehistoric man arrives in our modern world. Lost but curious, he discovers a modern-day tribe. Between fears, laughter and absurd one-upsmanship, this funny and touching show questions the encounter with the other, difference? and the humanity that connects us.

German :

Paahahaaaaa ? Prähistorisch-zeitgenössische Begegnung

Ein prähistorischer Mensch landet in unserer modernen Welt. Verloren, aber neugierig, entdeckt er einen Stamm von heute. Zwischen Ängsten, Lachen und absurden Übersteigerungen stellt dieses lustige und berührende Stück die Begegnung mit dem Anderen, den Unterschied und die Menschlichkeit, die uns verbindet, in Frage.

Italiano :

Paahahaaaa? Incontro preistorico-contemporaneo

Un uomo preistorico arriva nel nostro mondo moderno. Smarrito ma curioso, scopre una tribù moderna. Tra paure, risate e assurdi giochi di prestigio, questo spettacolo divertente e toccante si interroga sull’incontro con l’altro, sulla differenza e sull’umanità che ci accomuna.

Espanol :

¿Paahahaaaa? Encuentro prehistórico-contemporáneo

Un hombre prehistórico llega a nuestro mundo moderno. Perdido pero curioso, descubre una tribu actual. Entre miedos, risas y absurdas payasadas, este espectáculo divertido y conmovedor cuestiona el encuentro con el otro, la diferencia… y la humanidad que nos une.

