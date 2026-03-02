Jean-Auguste-Dominique Ingres, bien au-delà du classicisme MJC Héritan Mâcon

Jean-Auguste-Dominique Ingres, bien au-delà du classicisme

On a souvent opposé le moderne Delacroix et le néo-classique Ingres mais peut-être faudrait-il nuancer. La peinture d’Ingres est, finalement, aussi importante que celle de son collègue romantique, ce que remarquera Picasso, entre autres.

Éric Suchère, critique d’Art, membre de l’Association Internationale des Critiques d’Art, co-directeur de la collection “Beautés”. Il enseigne à l’École Supérieure d’Art et de Design de St Etienne. Directeur artistique de “l’Art dans les chapelles”, il a publié dans de nombreux magazines et catalogues. .

