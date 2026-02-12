Jean-Baptiste de la Quintinie, conférence concert Eglise saint-Pierre Chabanais
Jean-Baptiste de la Quintinie, conférence concert Eglise saint-Pierre Chabanais dimanche 1 mars 2026.
Jean-Baptiste de la Quintinie, conférence concert
Eglise saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Chabanais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 15:00:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
C’est la première manifestation organisée dans le cadre de la célébration des 400 ans de la naissance de Jean-Baptiste de la Quintinie, 1626 1688. Il est né à Chabanais et fut le jardinier de Louis XIV.
.
Eglise saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Chabanais 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 41 44 04 lesamisdelaquintinie16@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jean-Baptiste de la Quintinie, concert lecture
This is the first event organized as part of the celebration of the 400th anniversary of the birth of Jean-Baptiste de la Quintinie, 1626 1688. Born in Chabanais, he was Louis XIV’s gardener.
L’événement Jean-Baptiste de la Quintinie, conférence concert Chabanais a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Charente Limousine