JEAN-BAPTISTE FONLUPT (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

Tarif : 7 – 7 – 40 EUR
Début : 2025-09-26 20:00:00
Pianiste reconnu pour la finesse de ses interprétations, son éclectisme et son sens de la poésie, Jean-Baptiste Fonlupt est l’invité régulier de festivals et orchestres de premier plan.
Nourri des écoles française, allemande et russe, son jeu proprement phénoménal, parvient à un dépassement de l’instrument caractéristique des plus grands.
Au programme
BACH / BUSONI Chaconne
RACHMANINOV 10 Préludes op. 23
BRAHMS Sonate n°3 en fa mineur op. 5 7 .
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 40 05 contact@pianojacobins.com
English :
A pianist renowned for the finesse of his interpretations, his eclecticism and his sense of poetry, Jean-Baptiste Fonlupt is a regular guest at leading festivals and orchestras.
German :
Jean-Baptiste Fonlupt ist ein Pianist, der für seine feinen Interpretationen, seinen Eklektizismus und seinen Sinn für Poesie bekannt ist. Er ist regelmäßiger Gast bei führenden Festivals und Orchestern.
Italiano :
Pianista rinomato per la finezza delle sue interpretazioni, il suo eclettismo e il suo senso della poesia, Jean-Baptiste Fonlupt è ospite regolare di importanti festival e orchestre.
Espanol :
Pianista reconocido por la delicadeza de sus interpretaciones, su eclecticismo y su sentido de la poesía, Jean-Baptiste Fonlupt es invitado habitual de los principales festivales y orquestas.
