Jean-Baptiste Greuze · L’enfance en lumière Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris

Jean-Baptiste Greuze · L’enfance en lumière Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris mardi 16 septembre 2025.

À l’occasion du 300e anniversaire de sa naissance, le Petit Palais rend hommage à ce peintre de portraits et de scènes de genre qui sut traduire plus que tout autre l’âme humaine. Cette exposition propose de redécouvrir l’œuvre de Greuze au prisme d’un thème central dans sa peinture : l’enfance. En écho aux préoccupations des philosophes Diderot, Rousseau ou Condorcet, l’artiste invite à méditer la place de l’enfant au sein de la famille, la responsabilité des parents dans son développement et l’importance de l’éducation pour la construction de sa personnalité. Avec empathie, l’artiste questionne la place de l’enfant au sein de la société du XVIIIe siècle, son devenir, son émancipation. Il se fait le miroir des grands enjeux de son époque. Il interroge aussi le basculement dans l’âge adulte et la naissance du sentiment amoureux. Avec les codes de son temps, il aborde le thème du consentement, d’une saisissante actualité aujourd’hui. Cette exposition, qui réunit une centaine de peintures, dessins et estampes provenant du monde entier, offre l’opportunité de redécouvrir l’œuvre singulière de cet artiste majeur du siècle des Lumières.

Artiste aujourd’hui méconnu et mécompris, Greuze fut pourtant en son temps acclamé par le public, adulé par la critique et recherché des plus grands collectionneurs. Il est assurément l’une des figures les plus importantes et les plus audacieuses du XVIIIe siècle français.

Du mardi 16 septembre 2025 au dimanche 25 janvier 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-16T13:00:00+02:00

fin : 2026-01-25T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-09-16T10:00:00+02:00_2025-09-16T18:00:00+02:00;2025-09-17T10:00:00+02:00_2025-09-17T18:00:00+02:00;2025-09-18T10:00:00+02:00_2025-09-18T18:00:00+02:00;2025-09-19T10:00:00+02:00_2025-09-19T18:00:00+02:00;2025-09-20T10:00:00+02:00_2025-09-20T18:00:00+02:00;2025-09-21T10:00:00+02:00_2025-09-21T18:00:00+02:00;2025-09-23T10:00:00+02:00_2025-09-23T18:00:00+02:00;2025-09-24T10:00:00+02:00_2025-09-24T18:00:00+02:00;2025-09-25T10:00:00+02:00_2025-09-25T18:00:00+02:00;2025-09-26T10:00:00+02:00_2025-09-26T18:00:00+02:00;2025-09-27T10:00:00+02:00_2025-09-27T18:00:00+02:00;2025-09-28T10:00:00+02:00_2025-09-28T18:00:00+02:00;2025-09-30T10:00:00+02:00_2025-09-30T18:00:00+02:00;2025-10-01T10:00:00+02:00_2025-10-01T18:00:00+02:00;2025-10-02T10:00:00+02:00_2025-10-02T18:00:00+02:00;2025-10-03T10:00:00+02:00_2025-10-03T18:00:00+02:00;2025-10-04T10:00:00+02:00_2025-10-04T18:00:00+02:00;2025-10-05T10:00:00+02:00_2025-10-05T18:00:00+02:00;2025-10-07T10:00:00+02:00_2025-10-07T18:00:00+02:00;2025-10-08T10:00:00+02:00_2025-10-08T18:00:00+02:00;2025-10-09T10:00:00+02:00_2025-10-09T18:00:00+02:00;2025-10-10T10:00:00+02:00_2025-10-10T18:00:00+02:00;2025-10-11T10:00:00+02:00_2025-10-11T18:00:00+02:00;2025-10-12T10:00:00+02:00_2025-10-12T18:00:00+02:00;2025-10-14T10:00:00+02:00_2025-10-14T18:00:00+02:00;2025-10-15T10:00:00+02:00_2025-10-15T18:00:00+02:00;2025-10-16T10:00:00+02:00_2025-10-16T18:00:00+02:00;2025-10-17T10:00:00+02:00_2025-10-17T18:00:00+02:00;2025-10-18T10:00:00+02:00_2025-10-18T18:00:00+02:00;2025-10-19T10:00:00+02:00_2025-10-19T18:00:00+02:00;2025-10-21T10:00:00+02:00_2025-10-21T18:00:00+02:00;2025-10-22T10:00:00+02:00_2025-10-22T18:00:00+02:00;2025-10-23T10:00:00+02:00_2025-10-23T18:00:00+02:00;2025-10-24T10:00:00+02:00_2025-10-24T18:00:00+02:00;2025-10-25T10:00:00+02:00_2025-10-25T18:00:00+02:00;2025-10-26T10:00:00+02:00_2025-10-26T18:00:00+02:00;2025-10-28T10:00:00+02:00_2025-10-28T18:00:00+02:00;2025-10-29T10:00:00+02:00_2025-10-29T18:00:00+02:00;2025-10-30T10:00:00+02:00_2025-10-30T18:00:00+02:00;2025-10-31T10:00:00+02:00_2025-10-31T18:00:00+02:00;2025-11-01T10:00:00+02:00_2025-11-01T18:00:00+02:00;2025-11-02T10:00:00+02:00_2025-11-02T18:00:00+02:00;2025-11-04T10:00:00+02:00_2025-11-04T18:00:00+02:00;2025-11-05T10:00:00+02:00_2025-11-05T18:00:00+02:00;2025-11-06T10:00:00+02:00_2025-11-06T18:00:00+02:00;2025-11-07T10:00:00+02:00_2025-11-07T18:00:00+02:00;2025-11-08T10:00:00+02:00_2025-11-08T18:00:00+02:00;2025-11-09T10:00:00+02:00_2025-11-09T18:00:00+02:00;2025-11-11T10:00:00+02:00_2025-11-11T18:00:00+02:00;2025-11-12T10:00:00+02:00_2025-11-12T18:00:00+02:00;2025-11-13T10:00:00+02:00_2025-11-13T18:00:00+02:00;2025-11-14T10:00:00+02:00_2025-11-14T18:00:00+02:00;2025-11-15T10:00:00+02:00_2025-11-15T18:00:00+02:00;2025-11-16T10:00:00+02:00_2025-11-16T18:00:00+02:00;2025-11-18T10:00:00+02:00_2025-11-18T18:00:00+02:00;2025-11-19T10:00:00+02:00_2025-11-19T18:00:00+02:00;2025-11-20T10:00:00+02:00_2025-11-20T18:00:00+02:00;2025-11-21T10:00:00+02:00_2025-11-21T18:00:00+02:00;2025-11-22T10:00:00+02:00_2025-11-22T18:00:00+02:00;2025-11-23T10:00:00+02:00_2025-11-23T18:00:00+02:00;2025-11-25T10:00:00+02:00_2025-11-25T18:00:00+02:00;2025-11-26T10:00:00+02:00_2025-11-26T18:00:00+02:00;2025-11-27T10:00:00+02:00_2025-11-27T18:00:00+02:00;2025-11-28T10:00:00+02:00_2025-11-28T18:00:00+02:00;2025-11-29T10:00:00+02:00_2025-11-29T18:00:00+02:00;2025-11-30T10:00:00+02:00_2025-11-30T18:00:00+02:00;2025-12-02T10:00:00+02:00_2025-12-02T18:00:00+02:00;2025-12-03T10:00:00+02:00_2025-12-03T18:00:00+02:00;2025-12-04T10:00:00+02:00_2025-12-04T18:00:00+02:00;2025-12-05T10:00:00+02:00_2025-12-05T18:00:00+02:00;2025-12-06T10:00:00+02:00_2025-12-06T18:00:00+02:00;2025-12-07T10:00:00+02:00_2025-12-07T18:00:00+02:00;2025-12-09T10:00:00+02:00_2025-12-09T18:00:00+02:00;2025-12-10T10:00:00+02:00_2025-12-10T18:00:00+02:00;2025-12-11T10:00:00+02:00_2025-12-11T18:00:00+02:00;2025-12-12T10:00:00+02:00_2025-12-12T18:00:00+02:00;2025-12-13T10:00:00+02:00_2025-12-13T18:00:00+02:00;2025-12-14T10:00:00+02:00_2025-12-14T18:00:00+02:00;2025-12-16T10:00:00+02:00_2025-12-16T18:00:00+02:00;2025-12-17T10:00:00+02:00_2025-12-17T18:00:00+02:00;2025-12-18T10:00:00+02:00_2025-12-18T18:00:00+02:00;2025-12-19T10:00:00+02:00_2025-12-19T18:00:00+02:00;2025-12-20T10:00:00+02:00_2025-12-20T18:00:00+02:00;2025-12-21T10:00:00+02:00_2025-12-21T18:00:00+02:00;2025-12-23T10:00:00+02:00_2025-12-23T18:00:00+02:00;2025-12-24T10:00:00+02:00_2025-12-24T18:00:00+02:00;2025-12-25T10:00:00+02:00_2025-12-25T18:00:00+02:00;2025-12-26T10:00:00+02:00_2025-12-26T18:00:00+02:00;2025-12-27T10:00:00+02:00_2025-12-27T18:00:00+02:00;2025-12-28T10:00:00+02:00_2025-12-28T18:00:00+02:00;2025-12-30T10:00:00+02:00_2025-12-30T18:00:00+02:00;2025-12-31T10:00:00+02:00_2025-12-31T18:00:00+02:00;2026-01-01T10:00:00+02:00_2026-01-01T18:00:00+02:00;2026-01-02T10:00:00+02:00_2026-01-02T18:00:00+02:00;2026-01-03T10:00:00+02:00_2026-01-03T18:00:00+02:00;2026-01-04T10:00:00+02:00_2026-01-04T18:00:00+02:00;2026-01-06T10:00:00+02:00_2026-01-06T18:00:00+02:00;2026-01-07T10:00:00+02:00_2026-01-07T18:00:00+02:00;2026-01-08T10:00:00+02:00_2026-01-08T18:00:00+02:00;2026-01-09T10:00:00+02:00_2026-01-09T18:00:00+02:00;2026-01-10T10:00:00+02:00_2026-01-10T18:00:00+02:00;2026-01-11T10:00:00+02:00_2026-01-11T18:00:00+02:00;2026-01-13T10:00:00+02:00_2026-01-13T18:00:00+02:00;2026-01-14T10:00:00+02:00_2026-01-14T18:00:00+02:00;2026-01-15T10:00:00+02:00_2026-01-15T18:00:00+02:00;2026-01-16T10:00:00+02:00_2026-01-16T18:00:00+02:00;2026-01-17T10:00:00+02:00_2026-01-17T18:00:00+02:00;2026-01-18T10:00:00+02:00_2026-01-18T18:00:00+02:00;2026-01-20T10:00:00+02:00_2026-01-20T18:00:00+02:00;2026-01-21T10:00:00+02:00_2026-01-21T18:00:00+02:00;2026-01-22T10:00:00+02:00_2026-01-22T18:00:00+02:00;2026-01-23T10:00:00+02:00_2026-01-23T18:00:00+02:00;2026-01-24T10:00:00+02:00_2026-01-24T18:00:00+02:00;2026-01-25T10:00:00+02:00_2026-01-25T18:00:00+02:00

Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris 2 avenue Winston-Churchill 75008 Paris