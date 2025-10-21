Jean-Baptiste Greuze – l’enfance en lumière Petit Palais Paris

Jean-Baptiste Greuze – l'enfance en lumière Petit Palais Paris Mardi 21 octobre, 15h45

Jean-Baptiste Greuze – l’enfance en lumière avec HEC Alumni

Artiste majeur du siècle des Lumières, Greuze est assurément l’une des figures les plus importantes et les plus audacieuses du XVIIIe siècle français, en son temps acclamé par le public, adulé par la critique et recherché des plus grands collectionneurs.

À l’occasion du 300e anniversaire de sa naissance, le Petit Palais propose de redécouvrir l’œuvre de Greuze à travers le prisme d’un thème central de sa peinture : l’enfance.

Peintre de portraits et de scènes de genre, l’artiste invite à méditer sur la place de l’enfant au sein de la société de son siècle et de la famille, sur la responsabilité des parents dans son développement et sur l’importance de l’éducation pour la construction de sa personnalité, toutes préoccupations des philosophes Diderot, Rousseau ou Condorcet. Il interroge aussi le basculement dans l’âge adulte et la naissance du sentiment amoureux. Avec les codes de son temps, il aborde le thème du consentement, d’une saisissante actualité aujourd’hui.

L’exposition réunit une centaine de peintures, dessins et estampes d’une beauté et d’une délicatesse infinies ; elle offre l’opportunité de redécouvrir l’œuvre singulière de cet immense artiste.

Date : Vendredi 21 octobre à 15h45

Lieu : Petit Palais – Avenue Winston Churchill, 75008 PARIS

Rendez-vous à 15h30 à l’entrée des groupes, à droite des escaliers.

Prix : 35 € par participant

Conférencière : Isabelle Raffy

Correspondant : Martine Higonnet Ruault (HJF.69)

Petit Palais avenue Winston Churchill 75008 PARIS Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris