Jean-Baptiste Guegan Dijon Zénith Dijon

Jean-Baptiste Guegan Dijon

Zénith Rue de Colchide Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 18:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Après avoir fait vibrer toute la France, Belgique et Suisse, avec une double tournée Johnny, vous & moi (électrique & unplugged n’roll), de plus de 130 dates ; le phénomène JEAN BAPTISTE GUEGAN revient avec un tout nouveau spectacle événement JOHNNY, LE SHOW D’UNE VIE , un voyage musical intense et passionné à travers l’histoire mêlée de Johnny Hallyday et Jean Baptiste Guegan.

Accompagné de ses nombreux musiciens, Jean-Baptiste nous plonge dans une rétrospective musicale unique, mêlant les plus grands succès de l’ensemble de la carrière de l’immense Johnny à sa propre discographie.Un show inédit, au concept original, où se mêlent souvenirs, anecdotes et témoignages de Jean Baptiste et de nombreux amoureux de Johnny, pour lui rendre un nouvel hommage.

Venez vibrer au son de sa voix troublante et puissante, et laissez-vous emporter par la nostalgie de Johnny.

Plus qu’un concert, une invitation à revivre une histoire hors du commun.

Retrouvez Jean Baptiste Guegan en tournée dans toute la France dès l’automne 2025, avant une série de concerts exceptionnels dans les Zéniths en 2026. .

