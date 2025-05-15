Jean-Baptiste Guegan Johnny, le show d’une vie PROMO 30% –

2026-02-17

2026-02-17

2026-02-17

Après avoir fait vibrer toute la France, Belgique et Suisse, avec une double tournée

Johnny, vous & moi ; le phénomène JEAN BAPTISTE GUEGAN revient avec un tout nouveau spectacle événement JOHNNY, LE SHOW D’UNE VIE , un voyage musical intense et passionné à travers l’histoire mêlée de Johnny Hallyday et Jean Baptiste Guegan.

Accompagné de ses nombreux musiciens, Jean-Baptiste nous plonge dans une rétrospective musicale unique, mêlant les plus grands succès de l’ensemble de la carrière de l’immense Johnny à sa propre discographie. Un show inédit, au concept original, où se mêlent souvenirs, anecdotes et témoignages de Jean Baptiste et de nombreux amoureux de Johnny, pour lui rendre un nouvel hommage.

Venez vibrer au son de sa voix troublante et puissante, et laissez vous emporter par la nostalgie de Johnny.

Plus qu’un concert, une invitation à revivre une histoire hors du commun. .

Gare du Midi 23 avenue Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

