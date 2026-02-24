Jean-Baptiste Guégan : Johnny, le show d’une vie Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-08 18:00 –

Gratuit : non 49 € à 69 € 49 € à 69 € Billetteries : zenith-nantesmetropole.com/shows/JEAN-BAPTISTE%20GUEGAN-20977 Tout public

Après avoir fait vibrer toute la France, Belgique et Suisse, avec une double tournée « Johnny, vous & moi » (électrique & unplugged’n’roll), de plus de 130 dates, le phénomène Jean-Baptiste Guégan revient avec un tout nouveau spectacle événement : « Johnny, le show d’une vie », un voyage musical intense et passionné à travers l’histoire mêlée de Johnny Hallyday et Jean-Baptiste Guégan. Accompagné de ses nombreux musiciens, Jean-Baptiste nous plonge dans une rétrospective musicale unique, mêlant les plus grands succès de l’ensemble de la carrière de l’immense Johnny à sa propre discographie.Un show inédit, au concept original, où se mêlent souvenirs, anecdotes et témoignages de Jean-Baptiste et de nombreux amoureux de Johnny, pour lui rendre un nouvel hommage.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/JEAN-BAPTISTE%20GUEGAN-20977



Afficher la carte du lieu Zénith Nantes Métropole et trouvez le meilleur itinéraire

