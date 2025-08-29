Jean-Baptiste Guégan Jonnhy le show d’une vie Brest Arena Brest

Jean-Baptiste Guégan Jonnhy le show d’une vie Brest Arena Brest samedi 7 mars 2026.

Jean-Baptiste Guégan Jonnhy le show d’une vie

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Après avoir fait vibrer toute la France, Belgique et Suisse, avec une double tournée Johnny, vous & moi (électrique & unplugged n’roll), de plus de 130 dates ; le phénomène revient avec un tout nouveau spectacle événement un voyage musical intense et passionné à travers l’histoire mêlée de Johnny Hallyday et Jean Baptiste.

Accompagné de ses nombreux musiciens, l’artiste nous plonge dans une rétrospective musicale unique, mêlant les plus grands succès de l’ensemble de la carrière de l’immense Johnny à sa propre discographie. Un show inédit, au concept original, où se mêlent souvenirs, anecdotes et témoignages de Jean Baptiste et de nombreux amoureux de Johnny, pour lui rendre un nouvel hommage.

Venez vibrer au son de sa voix troublante et puissante, et laissez-vous emporter par la nostalgie de Johnny.

Plus qu’un concert, une invitation à revivre une histoire hors du commun.

Informations pratiques

Réservation en ligne, ou dans les points de vente habituels recommandée.

Pour ce spectacle, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 19h* (Entrée côté Tram). Le début du spectacle est prévu à 20h00.

Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du spectacle. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

