JEAN BAPTISTE GUEGAN – LE COLISEE Chartres

JEAN BAPTISTE GUEGAN – LE COLISEE Chartres dimanche 14 décembre 2025.

JEAN BAPTISTE GUEGAN Début : 2025-12-14 à 18:00. Tarif : – euros.

SPL C’CHARTRES SPECTACLES PRÉSENTE : JEAN BAPTISTE GUEGANJOHNNY, LE SHOW D’UNE VIEAprès avoir fait vibrer toute la France, la Belgique et la Suisse, avec une double tournée Johnny, vous & moi, de plus de 130 dates, le phénomène Jean Baptiste Guegan revient avec son tout nouveau spectacle événement Johnny, le show d’une vie. Un voyage musical intense et passionné à travers l’histoire mêlée de Johnny Hallyday et Jean Baptiste Guegan.Accompagné de ses musiciens, il nous plonge dans une rétrospective musicale unique, mêlant les plus grands succès de l’immense carrière de Johnny à sa propre discographie. Un show inédit, au concept original, où se mêlent souvenirs, anecdotes et témoignages de Jean Baptiste et de nombreux amoureux de Johnny, pour lui rendre un nouvel hommage. Venez vibrer au son de la voix troublante et puissante de Jean Baptiste Guegan, et laissez-vous emporter par la nostalgie de Johnny.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE COLISEE RUE DANIÈLE CASANOVA 28000 Chartres 28