Jean-Baptiste Lécaillon, l’orfèvre des champagnes Roederer La Cité du Vin Bordeaux

Jean-Baptiste Lécaillon, l’orfèvre des champagnes Roederer Mardi 16 décembre, 19h00 La Cité du Vin Gironde

Événement gratuit, inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-16T19:00:00+01:00 – 2025-12-16T21:00:00+01:00

Fin : 2025-12-16T19:00:00+01:00 – 2025-12-16T21:00:00+01:00

Moment d’échange privilégié avec des personnalités emblématiques de l’univers du vin, les Grands Entretiens recueillent les témoignages de celles et ceux qui marquent l’histoire de la culture du vin.

La rencontre avec Jean-Baptiste Lécaillon sera suivie de la dégustation d’un verre de vin.

L’événement aura lieu dans l’Auditorium de la Cité du Vin. Vous pourrez également le suivre en ligne, en vous inscrivant sur Zoom.

Né à Reims, Jean-Baptiste Lécaillon est ingénieur agronome et œnologue, diplômé de L’Institut des hautes études de la vigne et du vin de Montpellier SupAgro – IHEV. Il rejoint la maison Louis Roederer en 1989, après des expériences en Californie, en Tasmanie et dans le Bordelais. En 1999, il est nommé Chef de Caves, puis, un an plus tard, prend également la direction du domaine viticole familial de 250 hectares — une première en Champagne.

Depuis 2006, il est Directeur Général Adjoint et Responsable des Vins pour les 12 domaines de la Roederer Collection. Il est également engagé dans les instances professionnelles champenoises et internationales (CIVC, CRINAO, AIV).

Adepte de la permaculture, dont il a découvert la pertinence au début des années 1990 auprès du pionnier australien Bill Mollison, il œuvre depuis plus de 20 ans à faire progresser la qualité du fruit et à adapter la viticulture au dérèglement climatique, tout en maintenant l’excellence du style Roederer.

Avec : Jean-Baptiste Lécaillon, Directeur Général Adjoint et Chef de Caves du Champagne Louis Roederer

Animé par : Jérôme Baudouin, rédacteur en chef de La Revue du Vin de France

Avec le soutien de : H&A location

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

A la rencontre des Champagnes Roederer rencontre champagne

© Leif_Carlsson