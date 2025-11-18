Jean Baptiste Réveillon, homme d’affaires et roi de la fête Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris

Connu pour l’affaire qui, à la suite du saccage de son entreprise, a entraîné une féroce réaction des forces royales et par contrecoup la prise de la Bastille, Réveillon a d’abord été un golden boy de l’industrie tapissière naissante, porté par le succès de son blue paper avant de devenir la coqueluche du Tout-Paris – où il a lancé les premières montgolfières. Il devait payer cher ses succès mondains dans un faubourg Saint-Antoine qu’il a fui sitôt ses ateliers remis sur pied. Les Archives parisiennes ont permis de reconstituer sa biographie, qui n’avait jamais été réalisée.

Conférence par Erick NOEL, professeur d’histoire moderne à l’Université des Antilles, en association avec la Société de l’Histoire de Paris et de l’Île-de-France.

Le mardi 18 novembre 2025

de 15h30 à 17h00

gratuit

Conférences gratuites, inscription obligatoire une semaine avant la conférence

Public adultes.

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 18 boulevard SérurierParis

https://archives.paris.fr/ +33187026565 inscriptions@shpif.fr https://www.facebook.com/archivesdeparis https://www.facebook.com/archivesdeparis