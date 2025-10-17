Jean-Benoit Diallo Petit Kursaal Besançon
Jean-Benoit Diallo Petit Kursaal Besançon vendredi 27 mars 2026.
Jean-Benoit Diallo
Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Jean-benoit Diallo en spectacle le vendredi 27 mars 2026 au Petit Kursaal de Besançon et le 22 avril 2026 au Théâtre des Feuillants à Dijon. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !
Dans ce spectacle, Jean-Benoît Diallo aborde le thème du libre arbitre. Thème très philosophique pour 1h de stand up composé à 80% du mot bite. De l’influence sociétale, en passant par celle des réseaux sociaux, des médias… Il vous fera rire avec un humour piquant, grinçant parfois même décapant. .
Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
