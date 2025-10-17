Jean-Benoit Diallo Petit Kursaal Besançon

Jean-Benoit Diallo

Jean-benoit Diallo en spectacle le vendredi 27 mars 2026 au Petit Kursaal de Besançon et le 22 avril 2026 au Théâtre des Feuillants à Dijon. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Dans ce spectacle, Jean-Benoît Diallo aborde le thème du libre arbitre. Thème très philosophique pour 1h de stand up composé à 80% du mot bite. De l’influence sociétale, en passant par celle des réseaux sociaux, des médias… Il vous fera rire avec un humour piquant, grinçant parfois même décapant. .

