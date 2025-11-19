JEAN-BENOIT DIALLO – COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle

JEAN-BENOIT DIALLO Début : 2026-01-24 à 21:00. Tarif : – euros.

Dans ce spectacle, Jean-Benoît Diallo abord le thème du libre arbitre. Thème très philosophique pour 1h de stand up composé à 80% du mot bite. De l’influence sociétale, en passant par celle des réseaux sociaux, des médias… Il vous fera rire avec un humour piquant, grinçant parfois même décapant.

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17