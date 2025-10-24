JEAN-BENOIT DIALLO – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

JEAN-BENOIT DIALLO Début : 2026-10-02 à 20:00. Tarif : – euros.

Dans ce spectacle, Jean-Benoît Diallo abord le thème du libre arbitre. Thème très philosophique pour 1h de stand up composé à 80% du mot bite. De l’influence sociétale, en passant par celle des réseaux sociaux, des médias… Il vous fera rire avec un humour piquant,grinçant parfois même décapant.Vous aimez l’humour ? Le Republic Comedy Club fête ses 3 ans à l’Arena Futuroscope le lundi 14 septembre 2026.Les premiers noms seront bientôt dévoilés, il reste encore quelques places en prévente avant que le tarif n’augmente… et que ce ne soit encore complet ! Réservations PMR : paul@republic-corner.fr

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86