JEAN-BENOIT DIALLO – JB DIALLO – LE SPLENDID Lille

JEAN-BENOIT DIALLO – JB DIALLO Début : 2026-04-01 à 20:00. Tarif : – euros.
VERONE PRODUCTIONS EN ACCORD AVEC TAMAM PRODUCTION PRESENTE : JEAN-BENOIT DIALLO« LIBRE ARBITRE »Dans ce spectacle, Jean-Benoît Diallo abord le thème du libre arbitre. Thème trèsphilosophique pour 1h de stand up composé à 80% du mot bite. De l’influence sociétale, enpassant par celle des réseaux sociaux, des médias… Il vous fera rire avec un humour piquant,grinçant parfois même décapant.
LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59