JEAN-BENOIT DIALLO – LE PETIT KURSAAL Besancon

JEREMY HABABOU Début : 2026-03-12 à 20:00. Tarif : – euros.

Plongez dans un univers musical unique avec Jeremy Hababou, pianiste et compositeur à l’âme voyageuse.Un spectacle entre jazz, musique classique et inspirations d’Orient, Jeremy vous invite à vivre une expériencesonore hors du commun.Sa musique, empreinte d’une sensibilité rare, raconte des histoires intimes et universelles, portées par desmélodies envoûtantes. Sur scène, chaque note est un dialogue sincère avec son public, une invitation à rêver et à ressentir.Préparez-vous à être transporté dans un monde où l’émotion est reine, et où la musique devient un langage universel.

GRAND KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25