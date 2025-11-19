JEAN-BENOIT DIALLO – THEATRE TRIANON Bordeaux
JEAN-BENOIT DIALLO – THEATRE TRIANON Bordeaux vendredi 22 mai 2026.
JEAN-BENOIT DIALLO Début : 2026-05-22 à 20:30. Tarif : – euros.
ALTERNATIVE GRAND OUEST PRESENTE EN ACCORD AVEC TAMAM PRODUCTION : JEAN-BENOIT DIALLODans ce spectacle, Jean-Benoît Diallo abord le thème du libre arbitre. Thème trèsphilosophique pour 1h de stand up composé à 80% du mot bite. De l’influence sociétale, enpassant par celle des réseaux sociaux, des médias… Il vous fera rire avec un humour piquant,grinçant parfois même décapant.
Vous pouvez obtenir votre billet ici
THEATRE TRIANON 6, rue Franklin 33000 Bordeaux 33