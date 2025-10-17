JEAN BOULET, DIRECTION L’AIGOUAL Teyran

JEAN BOULET, DIRECTION L’AIGOUAL Teyran vendredi 17 octobre 2025.

JEAN BOULET, DIRECTION L’AIGOUAL

Cour du Charron Teyran Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Auteur de l’ouvrage consacré à l’Observatoire du Mont Aigoual, Éric Diot raconte l’histoire de Jean Boulet, directeur emblématique de cette dernière station météorologique de montagne. Entre épisodes cévenols, tempêtes et quotidien des veilleurs du temps , un récit humain au cœur des intempéries. Séance suivie d’une dédicace.

Auteur de l’ouvrage consacré à l’Observatoire du Mont Aigoual, Éric Diot raconte l’histoire de Jean Boulet, directeur emblématique de cette dernière station météorologique de montagne. Entre épisodes cévenols, tempêtes et quotidien des veilleurs du temps , un récit humain au cœur des intempéries. Séance suivie d’une dédicace. .

Cour du Charron Teyran 34820 Hérault Occitanie resaculture@ville-teyran.fr

English :

Éric Diot, author of the book devoted to the Mont Aigoual Observatory, tells the story of Jean Boulet, the emblematic director of this last mountain weather station. Between Cevennes episodes, storms and the daily life of the « weather watchers », a human story at the heart of bad weather. Followed by a book signing.

German :

Eric Diot, Autor des Buches über das Observatorium des Mont Aigoual, erzählt die Geschichte von Jean Boulet, dem symbolträchtigen Leiter der letzten meteorologischen Bergstation. Zwischen den Episoden der Cevennen, Stürmen und dem Alltag der « Wetterwächter », eine menschliche Geschichte aus dem Herzen des Unwetters. Im Anschluss an die Vorstellung findet eine Signierstunde statt.

Italiano :

Éric Diot, autore del libro sull’Osservatorio di Mont Aigoual, racconta la storia di Jean Boulet, emblematico direttore di quest’ultima stazione meteorologica di montagna. Tra episodi nelle Cévennes, tempeste e la vita quotidiana degli « osservatori del tempo », questa è una storia umana al centro del maltempo. Seguirà la firma del libro.

Espanol :

Éric Diot, autor del libro sobre el Observatorio de Mont Aigoual, cuenta la historia de Jean Boulet, el emblemático director de esta última estación meteorológica de montaña. Entre episodios en las Cevenas, tormentas y la vida cotidiana de los « vigilantes del tiempo », se trata de una historia humana en el corazón del mal tiempo. A continuación, firma de libros.

L’événement JEAN BOULET, DIRECTION L’AIGOUAL Teyran a été mis à jour le 2025-08-11 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP