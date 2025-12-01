JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC L’IMAGINATION AU POUVOIR LES ABATTOIRS, MUSÉE FRAC OCCITANIE TOULOUSE Toulouse

JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC L’IMAGINATION AU POUVOIR

LES ABATTOIRS, MUSÉE FRAC OCCITANIE TOULOUSE
76 Allées Charles de Fitte
Toulouse
Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Début : 2025-12-12 12:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

2025-12-12

Mode, art et pop culture découvrez l’univers foisonnant de Jean-Charles de Castelbajac !

Les Abattoirs consacrent une exposition exceptionnelle à Jean-Charles de Castelbajac (né en 1949), créateur de mode visionnaire et artiste protéiforme. Présentant près de 300 œuvres, vêtements, objets de design, dessins, photographies, ‘’L’Imagination au pouvoir’’ est une invitation à découvrir les multiples facettes d’un artiste à l’inventivité sans limite.

Créateur inclassable, Jean-Charles de Castelbajac fait dialoguer depuis la fin des années 1960 la mode, l’art, la musique, l’histoire, le sacré, la pop culture et l’enfance. Son œuvre, indisciplinée et libre, transforme le vêtement en œuvre, armure et parure, échappant à toute définition figée.

L’exposition aux Abattoirs propose un parcours immersif qui met en lumière son univers foisonnant hybridations, collages, détournements et upcycling y croisent les grands mouvements de l’histoire de l’art, de l’Arte Povera au Nouveau Réalisme. Vêtements, dessins, objets, photographies et installations spécialement créées pour l’occasion révèlent un art total, à la fois poétique, critique et joyeux.

Collaborateur infatigable, Castelbajac a travaillé avec Keith Haring, Cindy Sherman, Lady Gaga, Max Mara, Ligne Roset ou encore pour des commandes liturgiques. Ses rencontres, réinventées dans l’exposition, témoignent de la vitalité d’un créateur qui n’a cessé de proclamer la puissance de l’imagination. 6 .

+33 5 34 51 10 60
lesabattoirs@lesabattoirs.org

English :

Fashion, art and pop culture: discover the rich universe of Jean-Charles de Castelbajac!

German :

Mode, Kunst und Popkultur: Entdecken Sie die vielfältige Welt von Jean-Charles de Castelbajac!

Italiano :

Moda, arte e cultura pop: scoprite il ricco universo di Jean-Charles de Castelbajac!

Espanol :

Moda, arte y cultura pop: ¡descubra el rico universo de Jean-Charles de Castelbajac!

