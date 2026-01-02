Jean-Christophe Spinosi & l’Ensemble Matheus Grand Théâtre Brest

Jean-Christophe Spinosi & l’Ensemble Matheus

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 22:15:00

Date(s) :

2026-03-14

Le saviez-vous ?

Le poète allemand Goethe, grand admirateur de Mozart, légua à sa mort un livret incomplet de la suite de La Flûte Enchantée. L’Ensemble Matheus lui redonne vie !

Après un long travail d’adaptation et de réécriture, Jean-Christophe Spinosi et ses musiciens restituent dans le cadre du projet Lycée Opéra, le second épisode de l’œuvre iconique de Mozart, en piochant dans les travaux de Goethe autant que dans les partitions de trois maîtres viennois Mozart lui-même, mais aussi Haydn et Beethoven.

Symphonies, concertos, sérénades, ouvertures… Tout est prétexte pour reconstituer une œuvre opératique originale, en invitant les élèves du lycée professionnel Dupuy de Lôme à Brest, à participer à cette aventure artistique.

Informations pratiques

Durée 1h45.

Réservation recommandée. .

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jean-Christophe Spinosi & l’Ensemble Matheus

L’événement Jean-Christophe Spinosi & l’Ensemble Matheus Brest a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue