JEAN CLAUDE DISCO GUINDAILLE Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 22:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

En tant que DJ, Jean Claude Disco aime entrelacer des ambiances douces, le groove de la musique du monde, la black music allant de la soul au hip-hop en passant par le reggae…https://www.instagram.com/jean_claude_disco?fbclid=IwY2xjawMveMZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFOY2hoT3BHSmd3VWN3Y241AR7sdE1azM-MKFKs51OEbeYK-zsk53eFwEmSPNQI2byiNSzTalA8S2FDlSi-jA_aem_3m7g-1e96OeKSScX4W_2Rg

GUINDAILLE Nantes 44000