Jean-Claude Pennetier, concert des Samedis musicaux Chartres

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 31.2 EUR

31.2

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Mardi 2025-10-07 20:30:00

fin : 22:00:00

Date(s) :

2025-10-07

Jean-Claude Pennetier est un pianiste qu’on ne présente plus. Ses tournées de concerts et ses enregistrements, qu’il consacre aux grands classiques ou à des créations de compositeurs contemporains, sont autant de jalons qui parlent pour lui.

Eurélien, président d’honneur et fidèle compagnon de route des Samedis Musicaux, il propose aujourd’hui ce programme exceptionnel dans sa ville, avant de le redonner en décembre à Tokyo pour ses adieux au Japon. Au programme un bouquet d’œuvres majeures et compositions tardives, qui sont comme autant de chants du cygne, signées de Robert Schumann (Kinderszenen), Johannes Brahms (opus 118), Frédéric Chopin (nocturnes) et Ludwig van Beethoven (sonate n° 32 opus 111). 31.2 .

English:

Jean-Claude Pennetier is a pianist who needs no introduction. His concert tours and recordings, whether of the great classics or new works by contemporary composers, are milestones that speak for him.

German:

Jean-Claude Pennetier ist ein Pianist, den man nicht mehr vorstellen muss. Seine Konzerttourneen und Aufnahmen, die er sowohl den großen Klassikern als auch den Uraufführungen zeitgenössischer Komponisten widmet, sind Meilensteine, die für ihn sprechen.

Italiano:

Jean-Claude Pennetier è un pianista che non ha bisogno di presentazioni. Le sue tournée e registrazioni, sia di grandi classici che di nuove opere di compositori contemporanei, sono pietre miliari che parlano per lui.

Espanol:

Jean-Claude Pennetier es un pianista que no necesita presentación. Sus giras de conciertos y sus grabaciones, ya sean de los grandes clásicos o de nuevas obras de compositores contemporáneos, son hitos que hablan por él.

