Jean-Clone Capellia La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 20:30 – 21:45

Gratuit : non 8€ / 12€ En famille

Un jour, une gravité accueillante permet à une capsule de se poser sur une surface molle quelque part dans l’Univers. Débute alors une improbable mission de survie cosmique. Combinaisons molletonnées, spécimens humains répliqués, organismes à mémoire de forme, I.A. capricieuse, tous les éléments sont réunis pour faire de cette situation extrême une aventure théâtrale fascinante.Avec une folle inventivité scénographique, humour et dérision, Julien Mellano évoque nos rapports complexes avec les non-humains, la technologie et notre finitude.

Capellia La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 72 09 01 http://www.capellia.fr capellia@lachapellesurerdre.fr http://saperlipuppet.com



Afficher la carte du lieu Capellia et trouvez le meilleur itinéraire

