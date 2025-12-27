Jean-Clone théâtre- objets animés Auray

Jean-Clone théâtre- objets animés

100 place Gohlérez Auray Morbihan

Tarif : – –

Dans le cadre du Festival Méliscènes

Dès 12 ans

Avec le collectif AÎE AÎE AÎE

Un jour, une gravité accueillante permet à une capsule de se poser sur une surface molle quelque part dans l’Univers. Débute alors une improbable mission de survie cosmique. Combinaisons molletonnées, spécimens humains répliqués, organismes à mémoire de forme, I.A. capricieuse, tous les éléments sont réunis pour faire de cette situation extrême une aventure théâtrale fascinante.

Avec une folle inventivité scénographique, humour et dérision, Julien Mellano évoque nos rapports complexes avec les non-humains, la technologie et notre finitude . .

