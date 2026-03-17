Jean Corrèze – Fractales Château Lescombes – Centre d’art contemporain Eysines 27 mars – 3 mai Entrée libre

Jean Corrèze, pionnier de l’art fractal

Jean Corrèze, peintre eysinais au Château Lescombes.

Depuis les années 1980, Jean Corrèze ne peint que des fractales dont les formes ont été théorisées par le mathématicien Benoît Mandelbrot. L’artiste est l’un des pionniers de l’art fractal, ce courant artistique issu des nouvelles connaissances mathématiques, physiques ou moléculaires du XXème siècle, qui répond à des logiques de forme et au principe d’auto-similarité.

L’ouvrage de Benoît Mandelbrot Les objets, formes, hasard et dimensions (1975) fut une révélation pour Jean Corrèze. L’artiste qui voyait le monde, la nature avec un regard qui sectionne, segmente, découvre dans l’univers structuré du scientifique, la possibilité de traduire artistiquement un monde invisible.

Jean Corrèze aurait pu céder comme beaucoup à la « facilité » d’une œuvre numérique, mais il peint à l’huile avec exigence, patience et subtilité.

Son œuvre, synthèse de pensées philosophiques, de règles mathématiques ou physiques essaie de construire un art porteur d’un sens poétique où la couleur crée la forme.

Vous pourrez rencontrer l’artiste le soir du vernissage le jeudi 26 mars à 18h30 (ouverture des portes à 18h)

Il sera également présent pour commenter ses œuvres le samedi 11 avril à 15h et le dimanche 26 avril à 15h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-05-03T18:30:00.000+02:00

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Château Lescombes – Centre d’art contemporain 198 avenue du Taillan 33320 Eysines Migron Eysines 33320 Gironde



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