Jean dans la salle Gare du Midi Biarritz

Jean dans la salle

Début : 2026-04-07

JEAN LASSALLE se lance dans son premier one-man-show.

Figure politique française à la verve inimitable et au parcours hors des sentiers battus, Jean Lassalle monte sur scène pour la première fois avec un spectacle autobiographique aussi drôle qu’émouvant.

Pendant plus d’une heure, seul en scène, il revient avec humour, tendresse et sincérité sur les moments marquants de sa vie. Un voyage sensible et drôle dans la mémoire d’un homme libre, profondément humain. .

