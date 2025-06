Jean dans la salle Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement 1 février 2026 07:00

Bouches-du-Rhône

Jean dans la salle Dimanche 1er février 2026 à partir de 18h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Un moment rare, entre confidences, fous rires et émotions brutes, à ne pas manquer. Jean Lassalle comme vous ne l’avez jamais vu… mais toujours avec son accent !

Jean Lassalle se lance dans son premier one-man-show “Jean dans la salle Mes anecdotes d’une vie” Figure politique française à la verve inimitable et au parcours hors des sentiers battus, Jean Lassalle monte sur scène pour la première fois avec un spectacle autobiographique aussi drôle qu’émouvant :

“Jean dans la salle Mes anecdotes d’une vie”.

Pendant plus d’une heure, seul en scène, il revient avec humour, tendresse et sincérité sur les moments marquants de sa vie. Un voyage sensible et drôle dans la mémoire d’un homme libre, profondément humain.











Au fil du spectacle, Jean Lassalle évoque :



– Son premier enterrement en tant que maire

– Le jour où il a dû repasser son permis de conduire

– Les chœurs de l’Armée Rouge au Bolchoï

– L’incroyable histoire de la vache et du député

-Lourdes en bus avec les Quebecois

– Son auto-stop le premier jour du confinement

– Le passage à niveau et le salsifi









Mais aussi sa naissance, ses parents, l’école et sa timidité, le déménagement du cimetière de Lourdios son village natal, les mises en mariage, le Pape Jean-Paul II, le berger et la chèvre égarée …



Mis en scène par Magda Hadnagy, le spectacle offre une plongée intime dans une vie hors norme, avec une mise en scène épurée pour mettre en lumière l’homme derrière la personnalité publique. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A rare moment of confidences, laughter and raw emotion, not to be missed. Jean Lassalle as you’ve never seen him before? but still with his accent!

German :

Ein seltener Moment zwischen vertraulichen Gesprächen, Lachen und rohen Emotionen, den Sie nicht verpassen sollten. Jean Lassalle, wie Sie ihn noch nie gesehen haben, aber immer noch mit seinem Akzent!

Italiano :

Un raro momento di confidenze, risate e cruda emozione, da non perdere. Jean Lassalle come non l’avete mai visto prima, ma sempre con il suo accento!

Espanol :

Un raro momento de confidencias, risas y emoción cruda, que no hay que perderse. Jean Lassalle como nunca antes lo habías visto… ¡pero aún con su acento!

