JEAN DANS LA SALLE MES ANECDOTES D’UNE VIE

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Jean Lassalle présente son premier one-man-show anecdotes, humour et émotions d’une vie hors norme, avec son accent inimitable.

Jean Lassalle présente son premier one-man-show.

Figure politique au parcours unique et à la verve inimitable, il monte pour la première fois sur scène pour un spectacle autobiographique mêlant humour et émotion. Pendant plus d’une heure, seul en scène, il raconte avec sincérité et tendresse les moments marquants de sa vie de ses premiers pas de maire à ses aventures improbables — enterrements, permis de conduire, rencontres insolites, auto-stop pendant le confinement, et bien plus encore.

Mis en scène par Magda Hadnagy, le spectacle propose une plongée intime dans la vie d’un homme libre, entre confidences, rires et émotions, révélant l’homme derrière la figure publique. Jean Lassalle comme vous ne l’avez jamais vu… mais toujours avec son accent ! .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 77

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English :

Jean Lassalle presents his first one-man show: anecdotes, humor and emotions from an extraordinary life, in his inimitable accent.

L’événement JEAN DANS LA SALLE MES ANECDOTES D’UNE VIE Béziers a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34